Ostern wird es mild und wechselhaft

An den Magnolienbäumen werden die Knospen immer dicker und der ein oder andere Kirschbaum fängt langsam an zu blühen: Der Frühling arbeitet sich in diesem Jahr langsam vor.

Und so ist auch zum Osterfest kein richtiger Frühlingsdurchbruch zu erwarten. Aber - und das ist die gute Nachricht - es soll auch nicht schneien, wie es in der vergangenen Woche noch die ein oder andere Smartphone-App angezeigt hat.

Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen macht Mut: "Einen Wintereinbruch haben wir nicht zu befürchten." Im Rheinland wird das Wetter nach der Prognose der Wetterexperten beim DWD wechselhaft und unbeständig. Die Temperaturen werden am Osterwochenende tagsüber zwischen zehn und 13 Grad liegen.

Nachts kühlt es auf drei bis sechs Grad ab. "Wie es im Augenblick aussieht, ist nicht mit Nachtfrösten zu rechnen", sagt Witt.

Am Mittwoch wird es zunächst noch einmal unangenehm. Die Temperaturen sinken am Mittwochnachmittag auf unter zehn Grad und es zieht ein frischer Wind auf. Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter dann wieder.