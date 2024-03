Tipps von Experten Ostereier-Färben – das sollten Sie beachten

Nun kann es also an das Färben gehen: Ostereierfarben aus dem Lebensmittelhandel, Brausetabletten oder bunte Stifte sind heute meist unbedenklich. „Es sind wasserlösliche natürliche und synthetische Farbstoffe, die laut Lebensmittelgesetz zur Färbung von Lebensmitteln zugelassen sind“, erläutert die Verbraucherzentrale Saarland. Es handele sich um die gleichen Lebensmittelfarben, die auch zur Süßigkeiten-Herstellung verwendet werden. „Dennoch können Allergiker auf diese Farbstoffe reagieren und sollten daher vorsichtig sein“, schreibt die Verbraucherzentrale Saarland. Welche Farbstoffe genau in den Ostereierfarben stecken, muss auf der Verpackung angegeben sein.