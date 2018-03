Oscar-Gewinner jetzt auf DVD

Film Marina und Orlando sind ein glückliches Paar. Sie arbeitet als Kellnerin, tritt als Sängerin auf und hat den älteren Orlando, der ein Textilunternehmen leitet, verzaubert. Für Marina hat er seine Familie verlassen, dass seine Lebensgefährtin eine Transgender-Frau ist, macht die Sache nicht leichter. Doch dann geschieht die Katastrophe: Orlando stirbt - und Orlandos Familie wittert die Chance, den letzten Lebensabschnitt des Familienoberhaupts vergessen zu machen.

So beginnt für Marina nicht nur eine Zeit, in der sie mit ihrer Trauer fertig werden muss. Sie muss für ihr Recht kämpfen, überhaupt um ihren Geliebten trauern zu dürfen. Der Chilene Sebastián Lelio hat seinen Spielfilm während eines Stipendiumaufenthalts in Berlin entwickelt - und gerade den Auslandsoscar für sein feinfühliges Drama gewonnen. Daniela Vega ist eine großartige Hauptdarstellerin, die dem Film seine stille, rebellische Kraft gibt.