später lesen Rheinische Ortsnamen -broich, -rath, -donk - was heißt das eigentlich? FOTO: Evers FOTO: Evers Teilen

Twittern







Das Rheinland ist eine ganz besondere Region - auch für Sprachforscher Peter Honnen. Nirgendwo sonst gibt es so viele Orte, die auf -broich, -rath oder -donk enden. Warum das so ist und was die Namen der Städte und Dörfer bedeuten, erklärt der Experte in unseren Videos. Antje Seemann (Text) und Dominik Jungheim (Videos)