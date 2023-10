Arbeiten an Kirchenorgel Kirchenorgel wird restauriert

„Mittags gebbd gess“, heißt es ja immer so schön im Saarland – aber hier ist ein Franzose an Bord. Also wird um 11 Uhr erst mal was getrunken, ein Ricard in diesem Fall. „Das lockert etwas auf“, sagt Patrick Akroud lächelnd und prostet Ralf Michael Becker und Marco Recktenwald zu. Akroud ist Orgelbauer, Becker und Recktenwald sind Kirchenmusiker. Gemeinsam arbeiten sie an der Restaurierung der Kirchenorgel in Maria Himmelfahrt in Quierschieds Ortsmitte.