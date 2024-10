Neuer Lebensmut Operation bringt alte Lebensqualität zurück

Wodurch die Hörstürze verursacht wurden, ist nicht bekannt. Die Standardtherapie, eine Behandlung mit Kortison, schlug nicht wie gewünscht an. Hörgeräte halfen, den Alltag zu meistern. Aber erst eine Operation brachte alte Lebensqualität zurück: Am 29. Januar wurde dem 45-Jährigen ein Cochlea-Implantat ins rechte Ohr eingesetzt: Die Innenohrprothese verwandelt Schall in elektrische Signale und leitet diese direkt an den Hörnerv. Die geschädigten Bereiche im Ohr werden praktisch umgangen. Obwohl die Methode nicht neu ist – die erste Implantation in Deutschland fand bereits 1979 statt – machten die Ärzte ihn erst nach einer langen Leidenszeit auf die Behandlungsmöglichkeit aufmerksam.