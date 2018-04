Oldtimer begeistern Fahrer und Freunde

. Schnittige Renner, rollende Unikate, alte Schätzchen auf zwei und vier Rädern - alles war dabei beim Old- und Youngtimertreffen auf dem Parkplatz vor dem Welcome-Hotel an der Rheinpromenade. Mehr als 40 Fahrer waren gekommen, um sich mit ihren mal mehr, mal weniger historischen Fahrzeugen zu präsentieren - Teilnehmer aus den Kreisen Wesel und Kleve, aber auch von außerhalb.

"Wir feiern in diesem Jahr unser zehnjähriges Bestehen", verkündete Norbert Kirsch, der das Event mit seinem Sohn Björn organisiert, stolz. "Wir haben das zu Anfang zusammen mit dem Historischen Schienenverkehr Wesel gemacht, aber der Parkplatz an der Rheinpromenade wurde nach zwei Jahren zu klein. Da haben wir hier gefragt - und sind seitdem da." Mittlerweile könne man schon von einer gewissen Tradition sprechen.

Besondere Blicke zog der Austin Ascot 12/4 aus dem Jahr 1936 mit seinen schönen alten Ledersitzen auf sich. Auch der erst 16-jährige Marvin aus Flüren konnte sich für dieses besondere Gefährt begeistern. "Das wäre was für mich - die Optik, das Design, alles ein Sonderfall." Und auch der aus den USA importierte Dodge im Polizeilook vom Fusternberger Sven Schlei lockte die Besucher an.

Der Alpener Siegfried Benecke war mit seinem Trabi gekommen. "Das ist halt ein Auto mit Gesicht", drückte der 41-Jährige aus, was eben den Unterschied zu Fabrikaten moderner Bauart ausmacht. "Man glaubt, er hat eine Seele, man streichelt ihn und sagt ,Haste gut gemacht', meinte der Kerkener Ulrich Riess zu seinem Opel.

Überhaupt waren viele Opel-Fabrikate auf dem Parkplatz zu entdecken - wie ein alter Rallye-Schlitten des früheren Fahrer-Weltmeisters Walter Röhrl und der Kadett Rallye aus dem Jahr 1979 von Helmut Reinartz. "Damit bin ich sogar letzte Woche noch eine Gleichmäßigkeitsrallye gefahren und hab eine Prüfung gewonnen", erzählte der 60-Jährige vom Oldtimer-Verein aus Uedem stolz.

"Autofahren fühlen, das kannste nur mit so einem Ding", meinte der Xantener Ludger Rippelbeck zu seinem roten Mini Cooper. Mit drei Minis habe er sogar einen Kurierdienst aufgemacht. Seine Fahrzeuge seien immer ein Hingucker. "Gestern war ich in Xanten essen, da waren so viele Leute drumrum, den hätte ich locker verkaufen können."

Das ungewöhnlichste Gefährt - und das auf zwei Rädern - hatte aber der Weseler Michael Schnell mitgebracht. "Das ist eine Rex, Baujahr 1951, mit einem Zweitakt-Verbrennungsmotor", erläuterte der 59-Jährige die absolut ungewöhnliche Konstruktion. "Damals hatte man nix, und man musste mit kleinem Geld ja irgendwie vorwärtskommen."

