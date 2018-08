OB Britz begrüßt neue Kripo-Einheit für Saarbrücken

Sie habe lange dafür gekämpft, „dass die Polizei die Fahndungs- und Aufklärungsgruppe wieder ins Leben ruft und ihre Ermittlungen in der Landeshauptstadt ausbaut“, sagte Britz gestern der SZ. Das Innenministerium hielt dagegen die Nachrichtensperre zu der Kripo-Einheit, die nach SZ-Informationen seit Anfang August nachts in Saarbrücken in Zivil gegen kriminelle Gruppen vorgeht, aufrecht. Nur den Namen nannte das Ministerium: FAST– für „Fahndung und Aufklärung Straßenkriminalität“ – heiße die neue Truppe. Auch die Chefs der Polizeigewerkschaften GdP und DpolG im Saarland begrüßten ihre Aufstellung.

(lis)