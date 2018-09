später lesen Einsätze auch in NRW Zoll-Kontrollen gegen Mindestlohn-Betrug und Schwarzarbeit Teilen

In einigen Branchen wird Mitarbeitern nicht der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn gezahlt. Rund 6000 Fahnder des Zolls sind deshalb ab Dienstag in einer bundesweiten Aktion im Einsatz. Kontrollen wird es auch in NRW bis zum Abend geben.