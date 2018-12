Vor 20 Jahren waren es der Landesbehörde für Maßregelvollzug zufolge 1530 psychisch kranke Straftäter, die im Gefängnis saßen. Im vergangenen Jahr war ihre Zahl sogar auf 3080 gestiegen. Zum Stichtag 1. Oktober waren 3020 Gefangene in forensischen Kliniken untergebracht.

Eine Ursache scheint der Konsum illegaler Drogen zu sein: Die Einweisungen von Straftätern mit drogenbedingten Psychosen verdoppelten sich in dem Zeitraum. Dagegen waren die Einweisungen nach Straftaten im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen durch massiven Alkohol-Missbrauch um rund 30 Prozent rückläufig.

Psychisch kranke Straftäter, die schuldunfähig sind, aber eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen, werden nicht in normalen Gefängnissen, sondern in einer Forensik, dem sogenannten Maßregelvollzug, untergebracht. Ihre Entlassung ist nicht an das Ende einer befristeten Haftstrafe gebunden, sondern abhängig vom Krankheitsverlauf und dem Erfolg der Therapie.

(kess/dpa)