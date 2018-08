Wo sind die Sozialwohnungen hin?

40 Prozent mehr Miete als im Jahr 2014 bezahlen Düsseldorfer im Jahr 2017. Während der Quadratmeter im 1. Halbjahr 2014 noch bei 7,85 Euro lag, kostete er im 1. Halbjahr 2017 11 Euro. Das geht aus einer Analyse des Immobiliendienstleisters JLL hervor. Kein Wunder, dass immer mehr Haushalte damit kämpfen, die Miete zu bezahlen. Vor allem für Familien mit kleinerem Einkommen ist das ein Problem, weil ihnen sonst wegen der hohen Preise nicht genug Geld für den Alltag bleibt. Abhilfe könnten beziehungsweise sollten Sozialwohnungen schaffen. Das sind Wohnungen in staatlich geförderten Bauprojekten, die eine niedrige Miete bei gutem Wohnungsstandard garantieren. Doch während die Zahl derer wächst, die sich die Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt nicht leisten können, sinkt die Zahl der Sozialwohnungen in NRW. Wurde 2016 noch der Neubau von 9301 Sozialwohnungen gefördert, waren es 2017 nur noch 7230. Das entspricht einem Rückgang von 22 Prozent. Das geht aus einer Unterrichtung der Bundesregierung über die Verwendung der Kompensationsmittel für die soziale Wohnraumförderung im Jahr 2017 hervor.

So steht es um den Sozialwohnungsbau am Niederrhein

Der Trend geht auch am Rheinland nicht vorbei. In Düsseldorf ist die Zahl der Sozialwohnungen seit 2010 um rund 67 Prozent zurückgegangen. In Zahlen ausgedrückt sieht das so aus:

„Hauptgrund für diese Entwicklung ist, dass immer mehr Wohnungen aus der Bindung fallen“, sagt Thomas Nowatius, Leiter des Amtes für Wohnungswesen in Düsseldorf. Wer eine Sozialwohnung baut, der wird vom Staat gefördert. Das gilt für kommunale Wohnungsgesellschaften genauso wie für private Investoren. Im Gegenzug unterliegt die Wohnung bestimmten Vorgaben, an wen vermietet wird und wie hoch der Mietpreis maximal sein darf. Nach 15 bis 25 Jahren, läuft diese Bindung aus. Die Wohnung kann dann als normale Wohnung vermietet werden. Das Konzept geht also nur auf, wenn immer weiter Sozialwohnungen nachgebaut werden. „In der Vergangenheit sind jedoch mehr Wohnungen in Düsseldorf gebaut worden als heute“, sagt Nowatius. Düsseldorf ist nicht alleine betroffen. Andere Städte schicken auf Anfrage unserer Redaktion ähnliche Zahlen:

Gerhard Kuhn von der Universität Stuttgart beschäftigt sich hauptsächlich mit Fragen des sozialen Wohnungsbaus, und weiß warum die Städte versäumt haben, nachzubauen. „Die meisten Sozialwohnungen wurden in Deutschland in den 70er-Jahren gebaut. Es gab so viele, dass sie teilweise leer standen oder teurer waren, als Wohnungen auf dem freien Markt. Also wurde ab den 80ern immer weniger gebaut.“ Ende der 80er Anfang der 90er prognostizierten die Demographen auch noch einen Rückgang der Bevölkerungszahlen. „Entsprechend dachte man, dass die Wohnungsfrage geklärt sei und vernachlässigte die Wohnungspolitik.“ In der Folge war der Immobilienmarkt in Deutschland lang ziemlich entspannt. Sozialer Wohnungsbau war kein Thema. Um genau zu sein, war es sogar ein Thema, dass der Bund lieber loswerden wollte.

2006 stimmten Bundestag und Bundesrat der Föderalismusreform zu und entschieden damit, dass Sozialwohnungen ab sofort Ländersache sind. Die Förderungen dafür wurden zwar nicht abgeschafft. Nach der aktuellen Regelung sind sie aber nicht zweckgebunden. Das heißt, wenn NRW beispielsweise lieber Schulden abbauen will als Sozialwohnungen zu bauen, können mit der Förderung für Sozialwohnungen genauso gut Schulden getilgt werden. Von dieser Möglichkeit wurde deutschlandweit auch viel Gebrauch gemacht.

Leidtragende all dieser Versäumnisse sind die privaten Haushalte, denn die Nachfrage nach Sozialwohnungen sinkt nicht, sie steigt. „Die Dramatik liegt darin, dass das Mietproblem längst nicht mehr nur marginale Gruppen wie Senioren oder Kranke betrifft“, sagt Kuhn. „Krankenschwestern, Polizisten, Menschen mit normalen Einkommen eben können sich die aktuellen Mieten nicht mehr leisten.“

Fast vier von zehn Mieter-Haushalten in Deutschland müssen mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Etwa jeder sechste Haushalt zahlt sogar mehr als 40 Prozent des Nettoeinkommens für die Bruttokaltmiete. Die 30-Prozent-Marke gilt als kritisch, da insbesondere Familien mit kleinerem Einkommen sonst nicht genug Geld bleibt. Laut einer von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie an der Humboldt-Universität Berlin, kratzen die Einwohner vieler Städte in NRW schon jetzt an dieser Marke.

Die Zahl derer, die jedes Jahr eine Sozialwohnung beziehen, liegt meist deutlich unter der Anzahl der Anträge auf eine Sozialwohnung. In Köln beispielsweise wurden 2017 14.571 Anträge auf eine Sozialwohnung gestellt. Tatsächlich einziehen konnten jedoch nur 2.938 Antragssteller.

In Mönchengladbach erhielten im selben Jahr 485 von 1722 Antragsstellern ein gefördertes Dach über dem Kopf. In Düsseldorf hätten etwa 4500 Menschen ein Recht auf eine Sozialwohnung, rund 350 bekommen pro Jahr auch eine Wohnung.

Was hilft gegen den Mangel an Sozialwohnungen?

Wirksam kann laut Experten nur eine Mischung aus verschiedenen Maßnahmen sein. So plant der Bund 2020 und 2021 an die Länder zusätzliche zwei Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zu zahlen. Ob bis dahin eine Zweckbindung eingeführt wird, ist jedoch noch nicht klar. Zwar hat die Bundesregierung Anfang Mai im Kabinett beschlossen, das Grundgesetz so ändern zu wollen, dass sie wieder zweckgebunden fördern kann. Die Bundesländer müssten das Geld also in den sozialen Wohnungsbau stecken. Der Bundesrat kritisierte das jedoch. Im Herbst will der Bundestag weiter beraten. Könnte die Bundesregierung die Zweckbindung durchsetzen, wäre das ein erster Schritt. Weiterhin könnten die Bindungen verlängert oder auf Dauer festgeschrieben werden.

Außerdem müssen die Hindernisse für den Wohnungsneubau beseitigt werden. Denn dafür fehlt vielen Städten schlicht der Platz. „Düsseldorf hat keine Flächen mehr“, sagt Nowatius vom Wohnungsamt. Auch Kuhn stimmt zu: „Städteplaner müssen in Zukunft anders denken. Entwicklung und Planung muss regional sein, nicht städtisch.“ Für viele Politiker sei das jedoch unbequem. „Sie befürchten, dass zusätzliche Sozialwohnungen auch mehr sozial Schwächergestellte anziehen“, sagt der Professor für sozialen Wohnungsbau. Trotzdem sind sich Nowatius und Kuhn in einem einig: Die Lösung ist der Wohnungsneubau. Doch das braucht Zeit. „Man muss mit mindestens zehn Jahren rechnen, bis solche Reformen umgesetzt werden würden“, sagt Kuhn.

Kurz: Wenn sofort gehandelt würde, könnte man etwa in Düsseldorf noch das Schlimmste abfangen. Denn laut einer Tabelle des Wohnungsamtes, die unserer Redaktion vorliegt, werden in zehn Jahren, Stand jetzt, weitere 7969 Wohnungen aus der Mietpreisbindung fallen. Diese Zahl wächst allerdings kontinuierlich, weil jährlich weitere Bindungen auslaufen. Dem entgegen stehen Quoten, die immer mehr Städte für den Wohnungsbau einführen. In Düsseldorf schreibt das Handlungskonzept von 2013 vor, dass 20 Prozent der Neubauwohnungen eines Jahres Sozialwohnungen sein müssen. Laut Wohnungsamt sind das jedoch nur rund 600 Wohnungen. „Es passiert schon etwas“, sagt Nowatius „aber der Trend bei den Sozialwohnungen ist klar.“