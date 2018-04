Mutmaßlicher Einbrecher tappt in Radarfalle

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde das Auto für mehrere Einbrüche in Senioren- und Pflegeheimen, Arztpraxen und Kindergärten in NRW verwendet. Dabei wurden die Täter in Paderborn einmal von einem Zeugen beobachtet. Der Mann alarmierte die Polizei. Aber die Täter konnten flüchten.

Das Fluchtfahrzeug wurde später von der Polizei in der Nähe verlassen vorgefunden. Darin befand sich Beute aus anderen Einbrüchen. Bei ihren Ermittlungen stießen die Beamten dann auf das Foto aus der Radarfalle, dass ein mutmaßliches Mitglied der Bande zeigen könnte.

Demnach wurde der unbekannte Mann am 10. Februar nachts auf der Autobahn 2 bei Bielefeld geblitzt, wie die Polizei am Mittwoch in Paderborn mitteilte. Der Fahrer sei damals mit einer Geschwindigkeit von mehr als 130 Kilometern pro Stnde unterwegs gewesen. Erlaubt seien aber nur 100 km/h gewesen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Hinweise auf den Mann. Das Auto war nach Angaben der Ermittler im Februar in Bad Salzuflen als gestohlen gemeldet worden.

(wer)