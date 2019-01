Weihnachten ist vorbei, die Christbäume haben ihre Aufgaben erfüllt. Spätestens wenn die Nadeln anfangen zu rieseln, werden viele von ihnen vor die Türen gesetzt. Die Abholung übernehmen in Nordrhein-Westfalen in der Regel die städtischen Abfallbetriebe - und die haben in den kommenden Wochen jede Menge zu tun: Allein in Köln werden jedes Jahr bis zu 300.000 Bäume eingesammelt, in Düsseldorf sind es etwa 100.000. In der Landeshauptstadt werden sie ab dem 9. Januar geholt.

Mitarbeiter der Kölner Abfallbetriebe nehmen die Bäume im Rahmen der normalen Restmüll- und Biomüllabfuhr mit. Alternativ können die Besitzer sie auch zu einer von Dutzenden Sammelstellen bringen. Einzige Bedingung: Die Weihnachtsbäume müssten schon komplett abgeschmückt sein, sagt ein Sprecher der Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe. Nur ohne Schmuck wie Lametta könnten die Bäume umweltfreundlich entsorgt werden. In der Regel würden die Gehölze kompostiert. Etwa 30 bis 40 Prozent der Kölner Christbäume landeten aber auch vermischt mit anderen Abfällen in der Verbrennungsanlage.

In Dortmund werden die gesammelten Bäume in den Biomasse-Kraftwerken genutzt. Hier gibt es am 13. Januar eine zentrale Weihnachtsbaumsammlung. Damit an diesem Tag alle 75.000 Bäume in Dortmund abgeholt werden können, helfen jedes Jahr auch verschiedene karitative Gruppen mit. „Die erhalten dafür natürlich auch einen Obolus“, sagt Petra Hartmann von der Entsorgung Dortmund (EDG).

Sogenannte Weihnachtsbaumtouren ersetzen in der zweiten und dritten Kalenderwoche des Jahres in Bonn die regulären Sperrmülltouren. „Dafür sind acht Fahrzeuge mit je drei Mitarbeitern zwei Wochen lang im Einsatz“, berichtet Jasmin Mangold von Bonn Orange. Die Bäume werden dann zum Kompostieren nach Wachtberg gebracht - 250 Tonnen Nadelbäume waren es allein im vergangenen Jahr.

Und es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie die Bäume nach der Weihnachtssaison verwertet werden: Der Kölner Zoo und der Allwetterzoo in Münster nimmt Bäume an - allerdings nicht von Privatleuten. Die Bäume sind eine Delikatesse für Elefanten und gute Spielgeräte für Affen und Erdmännchen. Schmuckreste oder übrig gebliebenes Lametta seien gefährlich für die Tiere, so die Auskunft des Allwetterzoos Münster. Angenommen werden deshalb nur gespendete Bäume von Händlern, die gar nicht als Christbäume genutzt wurden.

Manch einer überlegt, ob er seinem Pferd nicht nach Weihnachten den ausgemusterten Weihnachtsbaum zum Knabbern in die Box hängen sollte. Grundsätzlich können Weihnachtsbäume in den Auslauf gegeben werden, allerdings nur, wenn es sich dabei um Tannen oder Fichten handelt, erklärt das Pferdemagazin „St. Georg“.

Bei Weihnachtsgestecken sollte man genau darauf achten, was für Gehölze verwendet wurden. So sind zum Beispiel Eibe, Liguster und Lebensbaum sehr giftig. Generell könnten Pferden alle Zweige und Blätter von Obstbäumen gegeben werden. Diese sind nicht giftig. Außerdem eignen sich zum Beispiel Birken, Weiden, Pappeln und Haselnuss.

(mba/dpa)