Auch 2019 werden viele Staus die Nerven von Pendlern und Reisenden auf Autobahnabschnitten in NRW strapazieren. Die größten Belastungsproben warten wieder auf diversen Strecken der A1. Hauptursache: Baumaßnahmen an Brücken.

Die Verkehrszentrale des Landesbetriebs Straßen.NRW in Leverkusen hat die Baustellen mit dem höchsten Staurisiko an den neuralgischen Anschlussstellen (AS), Autobahnkreuzen (AK) und -dreiecken (AD) errechnet. Wir zeigen die „Top 10“ für 2019 im Überblick:

A1 AS Volmarstein - AK Dortmund/Unna: Hier muss die Brücke Volmarstein ersetzt werden. Wegen räumlicher Zwänge kann der Verkehr in beiden Richtungen nur über jeweils zwei Streifen geführt werden. Zudem wird im Bereich Hengstey mit einer weiteren Brückenbaustelle begonnen.

A1 AK Dortmund/Unna - AK Hagen: Mehrere Brücken-Baumaßnahmen werden hier in den nächsten Jahren zu Engpässen führen.

A1 AK Leverkusen - AK Leverkusen-West - AK Köln-Nord: Auf der A1 zwischen den Kreuzen Leverkusen und Köln-Nord hindern in beiden Richtungen Lkw-Sperranlagen Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen daran, über die marode Brücke zu fahren. Neben diesem Nadelöhr führen im weiteren Streckenverlauf Ausbauten im Kreuz Köln-Nord zu Staus.

A40 AS Duisburg-Homberg - AS Duisburg-Häfen: Die Rheinbrücke Neuenkamp muss wegen Bauwerksschäden erneuert werden. Bis die neue Rheinbrücke fertig ist, muss die Zahl freigegebenen Fahrstreifen aus statischen Gründen reduziert werden. Auch hier ist seit November eine Lkw-Waage in Betrieb. Gewogen wird zunächst nur in Fahrrichtung Essen. Eine Anlage für die Fahrtrichtung Venlo soll im Frühjahr folgen.

A42 AK Duisburg-Nord - AS Duisburg-Baerl: Auf der A42 wird schon seit 2015 an den Brücken gearbeitet. Wegen der hohen Verkehrsbelastung im Ruhrgebiet sind hier seitdem regelmäßig Staus zu beobachten.

A43 AS Recklinghausen-Herten - AK Herne: Die A43 ist in dem Bereich nicht mehr ausreichend für das Verkehrsaufkommen gerüstet. Hier wird sechsstreifig ausgebaut.

A45 Westhofener Kreuz - AS Lüdenscheid-Nord: Auf der Lennetalbrücke muss in Fahrtrichtung Süden ein Fahrstreifen reduziert werden, um die nötige Rettungsgasse zu gewährleisten. Daher wird auch 2019 in den Spitzenstunden mit großen Staulagen in beide Richtungen gerechnet.

A46 Haan-Ost - AS Wuppertal-Barmen: Im gesamten Bereich werden Fahrbahnen und Brücken saniert. Wegen der hohen Verkehrsbelastung werden die Baumaßnahmen die Staulagen verschärfen.

A52 AS Essen-Rüttenscheid - AD Essen-Ost: Die A52 wird südlich des AD Essen-Ost komplett saniert. Auch hier werden 2019 erste Brückenbaumaßnahmen eingeleitet.

A565 AS Bonn-Hardtberg - AS Bonn-Beul: Im Bonner Stadtgebiet müssen Brücken modernisiert und die Strecke ausgebaut werden.

(mba/dpa)