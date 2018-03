später lesen Deutsche in der NBA Nowitzki gewinnt mit Dallas in New York - Pleite für Schröder Teilen

Twittern







Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA einen Auswärtssieg gefeiert. Die Texaner setzten sich am Dienstag (Ortszeit) mit 110:97 (57:60) gegen die New York Knicks durch.