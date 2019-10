OLRPS : Nico Zimmermann richtet es für Röchling

Völklingens Spielmacher mit Doppelpack in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen Ludwigshafen. Wiesbach siegt in Unterzahl.

SV Röchling Völklingen – FC Arminia Ludwigshafen 2:0 (1:0). In einem Spiel mit über weite Strecken überschaubaren Niveau machte ein Spieler am Ende den Unterschied - und das war Völklingens Spielmacher Nico Zimmermann, der nicht nur die beiden Tore erzielte, sondern der Mann auf dem Platz war, der immer dann involviert war, wenn das Geschehen auf dem Platz mit Fußball zu tun hatte. So nutzte er in der 17. Minute den Fehler eines Arminen-Abwehrspielers zur Führung: Von halbrechts an den Ball kommend drang „Zimbo“ in den Strafraum ein und schloss mit einem trockenen Schuss flach in die Ecke ab. Die Gäste hatten kurz vor der Pause durch Daniel Gulde, der an der Latte scheiterte, die Chance zum Ausgleich, doch Röchling rettete die Führung in die Pause. Nach Wiederanpfiff mutierte das Spiel zu einem Fehlpassfestival, das nicht viel mit Oberligafußball zu tun hatte. Die Entscheidung für Völklingen fiel nach einem gelungenen Spielzug über fünf Stationen, den Zimmermann mit einem Flachschuss abschloss. „Spielerisch war das nicht gut, aber es zählen heute nur die Punkte“, meinte SVR-Trainer Justin-Maurice Erhardt.