OLRPS : Nichts zu holen für die Emich-Elf

Der Elversberger Torjäger Kai Merk (links) lässt sich von Verfolger Björn Weisenborn aus dem Gleichgewicht bringen – schon zur Pause war die Niederlage gegen den Vorjahresdritten aus Pfeddersheim besiegelt. Foto: Andreas Schlichter

Elversberg II, Diefflen und Wiesbach gehen in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar baden. Nur Röchling holt drei Punkte beim Aufsteiger.

SV Elversberg II – TSG Pfeddersheim 0:4 (0:3). Die TSG präsentierte sich auf dem Kunstrasenplatz an der Elversberger Kaiserlinde von Beginn an stark – und das, obwohl die Hausherren mit Kai Merk, Nils Winter und Mirza Mustafic Verstärkung aus dem Regionalliga-Team an Bord hatten. In die Karten spielte den Gästen, dass sie gleich ihre erste echte Chance zum Führungstreffer nutzten: Björn Weisenborn schlug in der 19. Minute einen langen Ball in den Lauf des Ex-Diefflers Shuntaro Kawabe. Der lupfte den Ball über den herauseilenden SVE-Torwart Joshua Blankenburg hinweg zum 0:1 ins Netz. Nur sieben Minuten später jubelte Kawabe erneut. Der Japaner zog von der Außenbahn nach innen und schoss aus 16 Metern flach zum 0:2 ein. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fing sich der Aufsteiger nach einem Konter das dritte Gegentor. Kurz nachdem Kai Merk nach dem Seitenwechsel eine Großchance zum 1:3-Anschlusstreffer vergeben hatte, erzielte Christopher Ludwig das Tor zum 0:4-Endstand für die

Gäste aus Pfeddersheim.

SV Elversberg II: Blankenburg - Winter, Steinmetz, Frank, Floegel, Dahl, Baier (81. Majchrzak), Mustafic (70. Brückner), Politakis (84. Marchetti), Merk, Wollbold. Trainer:

Marco Emich.

Tore: 0:1 Shuntaro Kawabe (19.), 0:2 Shuntaro Kawabe (26.), 0:3 Luftrim Kodralija (45.), 0:4 Christopher Ludwig (59.). Zuschauer: 130. Schiedsrichter: Marco Christmann (SV Morshausen-Beulich).

SF Eisbachtal – SV Röchling Völklingen 0:4 (0:1). Mit einem überzeugenden Auftritt beim Aufsteiger bestätigte der SVR seinen Aufwärtstrend. Röchling ließ dem Gegner keinen Platz zum Kombinieren und konnte ernstzunehmende Torchancen unterbinden. So mündete der engagierte Auftritt in einen überzeugenden Sieg. Vor der Pause war es Stürmer Kevin Saks, der nach 34 Minuten die Schwarz-Roten in Führung schoss. Da vom Gastgeber nicht viel kam, ging es mit der 1:0-Führung in die Pause. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Fabian Scheffer auf 2:0 – somit waren die Zeichen auf Sieg gestellt. Nach etwas mehr als einer Stunde war es Julian Kern, der mit dem 3:0 die letzten Zweifel am Auswärtssieg beseitigte. Auf den Geschmack gekommen, legte Kern nur wenige Minuten später sogar nochmal nach. Somit führten die Saarländer klar mit 4:0 und brachten die Partie souverän nach Hause. „Das war überzeugend und sehr souverän, wie wir agiert haben“, war Röchlings Geschäftsführer Wolfgang Brenner nach dem Spiel zufrieden. Für Völklingen geht es am Samstag nun gegen die Wormatia aus Worms.

Röchling Völklingen: Sorg - Schley, Baizidi, Erhardt, Birster, Meßner, Kern, Scheffer (72. Mourchid), Steiner, Zimmermann (78. Wollbold), Saks. Trainer: Justin-Maurice

Erhardt, Nico Zimmermann.

Tore: 0:1 Kevin Saks (31.), 0:2 Fabian Scheffer (47.), 0:3 Julian Kern (62.), 0:4 Julian Kern (64.). Zuschauer: 200. Schiedsrichter: Frederic Kaufmann (VfR Nierstein).

VfR Wormatia Worms – FV Diefflen 4:1 (1:0). Schon früh gerieten die Saarländer, die in Worms auf ihren etatmäßigen Tormann Enver Marina verzichten mussten, beim Regionalliga-Absteiger ins Hintertreffen. Der Toptorjäger der Wormatia, Jan Dahlke, besorgte in der zehnten Minute die Führung für den Gastgeber. Allerdings hatte Diefflen bis zu diesem Zeitpunkt auch schon zwei gute Gelegenheiten zum Torerfolg. Nach der Führung blieb Worms am Drücker und ging verdient mit dem 1:0 in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff bekamen die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen, den Eric Lickert verwandelte. Ein Doppelschlag von Fatih Köksal in der 60. und 62. Minute beseitigte die letzten Zweifel am Erfolg der Wormser. Für den FV Diefflen, der nie aufgab und bis zum Schluss kämpfte, betrieb Maximilian Kolodziej in der 81. Minute noch Ergebniskosmetik. Die Dieffler erwarten nun am Samstag auf dem Babelsberg die Trierer Eintracht.

FV Diefflen: Teixeira Da Costa - Lartigue (64. Ali), Diefenbach, Hessedenz, Guss, Günes, Folz (68. Kolodziej), Fritsch, Mielczarek, Poß, Taghzoute (68. Gezginci). Trainer: Thomas Hofer.

Tore: 1:0 Jan Dahlke (10.), 2:0 Eric Lickert (47., Foulelfmeter), 3:0 Fatih Köksal (60.), 4:0 Fatih Köksal (62.), 4:1 Maximilian Kolodziej (81.).

Zuschauer: 958. Schiedsrichter: Nicklas Rau.

Eintracht Trier – FC Hertha Wiesbach 4:0 (0:0). Bis zur 78. Minute sah es so aus, als sollte Wiesbach trotz einiger Ausfälle vor 1.084 Zuschauern im Trierer Moselstadion einen Zähler ergattern können. Zwölf Minuten vor dem Ende stand es noch 0:0. Doch dann begann das Unheil für die Gäste seinen Lauf zu nehmen: Zunächst sah Wiesbachs Jan Umlauf wegen eines groben Foulspiels an Eintracht-Kapitän Maurice Roth die rote Karte. „Gelb hätte da auch genügt“, ärgerte sich Hertha-Trainer Michael Petry. Nur 120 Sekunden nach dem Feldverweis nutzte Trier die Überzahl zum Führungstreffer: Kevin Heinz flankte vors Tor und Edis Sinanovic köpfte den Ball zum 1:0 ins Netz. Exakt drei Minuten danach legten die Hausherren den entscheidenden zweiten Treffer nach. Wiesbachs Lukas Paulus ließ im Strafraum gegen Ömer Kahyaoglu das Bein stehen, den fälligen Elfmeter verwandelte Dominik Kinscher zum 2:0. In den Schlussminuten erhöhte Jan Brandscheid mit seinen beiden ersten Saisontreffern noch auf 4:0 für die Hausherren.

FC Hertha Wiesbach: Luck - Bach, Lück, Paulus, Wiltz (84. Feka), Staroscik, Umlauf, Runco, Pelagi, M‘Passi, Jung. Trainer:

Michael Petry.