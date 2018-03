Wie gut kennen Sie Neuss?

Los geht's am Parkhaus an der Adolf-Flecken-Straße, Endpunkt ist der Markt. Alle auf den Fotos abgebildeten Details finden sich entlang der im Stadtplan eingezeichneten Route, mal mehr, mal weniger versteckt. Damit es nicht zu einfach wird, sind die Fotos nicht einfach von Start bis Ziel sortiert, sondern bunt gemischt. Sie sollten also auf dem gesamten Weg die Augen offen halten. Wer die Fragen auf den Fotos von 1 bis 23 richtig beantwortet und die Buchstaben der richtigen Antworten mitschreibt, erhält ein Lösungswort.

Ist das geschafft, haben Sie die Chance auf einen ganz besonderen Gewinn. Wir laden drei Mal zwei Leserinnen und Leser zu einem Besuch in der NGZ-Redaktion im Pressehaus Neuss ein. Nehmen Sie an Redaktionssitzungen teil, informieren Sie sich über die Arbeit der Redakteure, erleben sie die technischen Prozesse zur Nachrichtenproduktion print und online. Wir freuen uns auf Sie! Die Besuchstermine werden individuell vereinbart. Wer gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Lösungswort sowie Name, Anschrift und Telefonnummer bis Montag, 9. April, 18 Uhr, an die folgende Mailadresse: aktion@ngz-online.de.