Neues Talent für U-19

Fussball Am Wochenende wird es wieder ernst - zumindest für die A-Jugend-Fußballer des MSV Duisburg in der U-19-Bundesliga. Für die B- und C-Junioren der Zebras geht es in den jeweils höchsten Spielklassen erst etwas später wieder los. Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte sprach Tobias Knüfermann mit MSV-Jugendcheftrainer Uwe Schubert über die aktuelle Situation bei den Meiderichern, die zumindest für eine Mannschaft besorgniserregend ist.

Herr Schubert, Sie betonen seit Jahren immer wieder, dass es für den MSV Duisburg nicht selbstverständlich ist, dass er mit all seinen Jugendmannschaften im Leistungsbereich in den höchsten Ligen spielt. Die U 17 ist nach der Hinrunde abgeschlagen Tabellenletzter der U17-Bundesliga. Kann der Abstieg noch verhindert werden?

Uwe Schubert In einer Betrachtung zur Winterpause schaue ich nie auf einzelne Mannschaften, sondern auf das Gesamtpaket. Bei drei von vier unserer Leistungs-Mannschaften liegen wir über den Erwartungen, was eine gute Quote ist. Dass wir mit der U 17 alles andere als zufrieden sind, liegt auf der Hand. Da ich Sportler bin, gebe ich aber nie auf und weiß, dass vieles möglich ist. Von daher schreiben wir die U 17 mit Sicherheit noch nicht ab.

Was ist aus Ihrer Sicht der Grund für das schwache Abschneiden?

Schubert Es gibt keinen pauschalen Hauptgrund. Es sind viele Faktoren und Abläufe zusammengekommen, die dazu geführt haben, dass wir da stehen, wo wir stehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sowas in 23 Jahren in der Nachwuchsarbeit noch nicht erlebt habe. Viele Spieler, die im Jahr davor noch funktioniert haben, konnten ihre Leistung, warum auch immer, nicht abrufen. Dazu kamen auch noch viele Verletzungen, die die Mannschaft immer wieder zurückgeworfen haben. Auch, dass wir in engen Spielen aber auch gar kein Match-Glück hatten und dass der Spielplan für uns eher ungünstig war, hat in die Karten gespielt.

In 13 Spielen gab es nur drei eigene Tore. Die Quote könnte kaum schlechter sein.

Schubert Das ist richtig. Darüber müssen wir nicht sprechen. Aber schauen Sie sich mal die Statistik von Arminia Bielefeld an. Das ist ein Team, mit dem wir uns vor der Saison auf Augenhöhe gefühlt haben. Die haben als Tabellensiebter mehr Tore kassiert als wir, haben aber eben 17 Punkte mehr auf dem Konto. Das ist der Unterschied - und daran müssen wir uns messen lassen.

In der U-19-Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach in einer ähnlichen Situation und hat jetzt personell kräftig zugeschlagen. Unter anderem ist Justin Steinkötter aus Münster zu den Fohlen gewechselt. Hat es beim MSV Veränderungen gegeben?

Schubert Wir haben uns natürlich umgesehen, aber es ist nicht so, dass wir mal eben die Möglichkeit haben, den besten Torjäger der Liga zu holen. Dennoch haben wir einige Spieler im Training und haben uns für Oussama Anhari von Schalke 04 entschieden. Er kann offensiv alle Positionen spielen. Getrennt haben wir uns von Parlak Mahir und Bali Qualid.

Sollte die U 17 aus der Bundesliga absteigen, hätte das zur Folge, dass die U 16 in der Niederrheinliga keine Spielberechtigung mehr hätte. Das wäre doppelt bitter, zumal die U16 in der Liga einen hervorragenden Job macht. Haben Sie schon mal darüber gedacht, dass die Mannschaft von Trainer Marc Auf dem Kamp in die Bundesliga aufsteigen könnte und so den Patzer der U 17 ausbügeln könnte?

Schubert Natürlich machen wir uns darüber Gedanken. Und ich bin auch davon überzeugt, dass, wenn die Mannschaft ihre Leistung auf den Rasen bringt, der erste Platz für die U 16 im Bereich des Möglichen liegt. Nicht umsonst sind die Jungs in der kompletten Hinrunde ungeschlagen geblieben - auch wenn etwas viele Unentschieden dabei waren.

Nicht nur der Niederrheinligist hat in der Hinrunde für viele positive Schlagzeilen gesorgt. Auch U 19 und U 15 stehen in den höchsten Ligen zur Winterpause gut da.

Schubert Damit sind wir auch ziemlich zufrieden. Ich kann mich nicht erinnern, dass die U 19 schon mal ein positives Torverhältnis hatte. Die Jungs mischen im Konzert der großen Teams wie Dortmund, Schalke und Leverkusen toll mit. Engin Vural und sein Team machen ihren Job genauso so, wie ich ihn erwarte. Die U 15 ist in der Regionalliga überragend gut gestartet und hat nun auch schon satte 19 Punkte auf dem Konto.