Neues Postgesetz Durch dieses Gesetz haben Sie jetzt mehr Rechte bei Paket- und Briefzustellung

Darüber hinaus muss die Behörde auch einen Digitalen Atlas bereitstellen. Dieser soll Kunden alle wichtigen Informationen zur vorhandenen Postinfrastruktur zur Verfügung stellen, also welche Leistungen an welchen Stellen angeboten werden, ob sie barrierefrei nutzbar sind oder ob für die Nutzung ein eigenes Endgerät erforderlich ist. Der Atlas zeigt somit sämtliche Zugänge an, wo in Deutschland Briefe oder Pakete abgegeben und abgeholt werden können. Darunter fallen unter anderem Filialen, Postbriefkästen und Packstationen, so die Verbraucherzentrale Saarland.