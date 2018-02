Naturkosthandel verliert

Klassische Naturkostläden bekämen nicht nur den Ausbau des Bio-Sortiments in Super- und Discountmärkten zu spüren, sondern auch die "massiv auf Werbung und Marketing" setzende Strategie des Lebensmitteleinzelhandels beim Bio-Sortiment. Trotzdem hätten Supermärkte, Discounter und Drogeriemärkte das Problem, dass sie im Vergleich zu Naturkostläden ein vergleichsweise überschaubares Angebot an Bio-Lebensmitteln hätten, so Röder. dpa