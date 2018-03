später lesen Eishockey in der NHL Nashville als erstes Team in den Play-offs Teilen

Die Nashville Predators haben in der Eishockey-Profiliga NHL als erstes Team die Play-offs erreicht. Durch einen 4:2-Sieg bei Colorado Avalanche steht der Spitzenreiter der Western Conference bei 104 Punkten und hat seinen Platz in der Meisterrunde schon elf Spiele vor dem Ende der Hauptrunde sicher. Nashville punktete zum 14. Mal nacheinander, ein Vereinsrekord. "Es geht darum, viele Runden mit Heimvorteil zu bekommen. All das hilft dir dabei, erfolgreich sein zu können", sagte Trainer Peter Laviolette. Die Predators haben jetzt neun Punkte Vorsprung auf Verfolger Vegas Golden Knights (95), der Newcomer verlor zu Hause 2:4 gegen die Minnesota Wild.