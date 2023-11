Sessionsstart Narren starten in die fünfte Jahreszeit

Die „Kneisjer vom Hoferkopp“ feiern den Start in die neue Session am 11. November ab 20.11 Uhr im Schützenhaus Friedrichsthal. Das Sessionsmotto „Hiphop, RnB und Black – bei den Kneisjern sind die 90s back“ verspricht eine närrische Zeitreise in die Neunziger Jahre. Gleich drei Kostümsitzungen planen die rot-weißen Kneisjer im kommenden Jahr. Diese finden am 20. und 27. Januar sowie am 3. Februar statt. Der Kartenvorverkauf für die Kostümsitzungen findet am 7. Januar in der Hellas-Klause in Bildstock statt. Auch der Fette Donnerstag (8. Februar 2024) wird traditionell mit den Kneisjern gefeiert, und auf den Kneisjer-Kindermaskenball dürfen sich die kleinen Närrinnen und Narren am 12. Februar 2024 freuen. Alle Veranstaltungen finden in der Bismarckhalle in Friedrichsthal statt.