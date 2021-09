Konzernumbau : Zweite Runde zwischen Airbus und IG Metall ohne Ergebnis

Beschäftigte des Airbus-Werkes in Finkenwerder schwenken Fahnen der IG Metall (Mai). Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg Wie lassen sich Arbeitsplätze und Standorte unter dem Dach des Flugzeugbauers langfristig sichern? Die IG Metall verlangt konkrete Vorschläge und Lösungen - und kommt vorerst nicht weiter.

Auch die zweite Verhandlungsrunde zwischen Airbus und der IG Metall über die Bedingungen des umstrittenen Konzernumbaus ist am Dienstag nach Gewerkschaftsangaben ohne Ergebnis geblieben.

„Wir kommen nur in Trippelschritten weiter, einer Lösung sind wir keinen Schritt näher gekommen“, sagte der Bezirksleiter Küste, Daniel Friedrich, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „So machen weitere Verhandlungen keinen Sinn.“ Friedrich will den Verhandlungsstand nun mit der Tarifkommission besprechen; dann soll über den weiteren Kurs entschieden werden. Von Airbus lag zunächst keine Stellungnahme vor.