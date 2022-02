Pandemie : Zwei Jahre Corona: Friseurhandwerk weiter hart getroffen

Köln Friseure kämpfen wie viele Branchen seit zwei Jahren mit der Pandemie. Zwar kommen die Kunden wieder in die Salons, jedoch seltener als früher. Der Branchenverband hofft auf weitere Hilfen.

Weniger Auszubildende

Der Arbeitsmarkt sei stabil geblieben. „Man hat alles versucht, auch in der Pandemie die Mitarbeiter zu halten.“ Ein genereller Arbeitskräftemangel habe jedoch bereits vor dem Ausbruch der Pandemie existiert, sagte die Unternehmerin. Probleme gebe es beim Nachwuchs. „Vergangens Jahr gab es 10 bis 20 Prozent weniger Auszubildende im ersten Jahr“, sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Jörg Müller. Nach Angaben des Verbands gibt es rund 80.000 Salons mit 240.000 Beschäftigten in Deutschland. Die Zahl blieb in der Krise konstant. Mit Insolvenzen werde erst in den Folgejahren der Pandemie gerechnet, sagte Müller.