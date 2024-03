Warenhaus-Pleite Noch zwei Interessenten für „60 plus x“ Galeria-Filialen – Zittern um Karstadt in Saarbrücken

Essen/Saarbrücken · War zunächst von vier Kaufinteressenten für die angeschlagene Warenhaus-Kette Galeria die Rede, will Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus jetzt mit zwei von ihnen verhandeln. Was übrig bleiben könnte und was das für Karstadt in Saarbrücken bedeutet.

26.03.2024 , 17:34 Uhr

Wie geht es bei Galeria Karstadt Kaufhof nach dem möglichen Verkauf weiter? (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panama Pictures/IMAGO/Christoph Hardt