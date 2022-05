Börse in Frankfurt : Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid - Dax im leicht Plus

Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid - Dax im leicht Plus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Abwarten lautet am Mittwoch die Devise auf dem deutschen Aktienmarkt vor einer voraussichtlich weiteren Leitzinserhöhung in den USA. Gegen Mittag gab der Dax um 0,29 Prozent auf 13.999 Punkte nach.

Die US-Notenbank Fed wird den Leitzins am Abend wegen der Inflation wahrscheinlich in einem großen Schritt um 0,5 Prozentpunkte anheben, wie Experten erwarten. Es wäre der zweite Zinsschritt in Folge, nach einer Anhebung um 0,25 Punkte im März.