Handwerk Zunehmende Probleme im Bausektor - Aufträge brechen ein

Es gebe aber nach wie vor erhebliche konjunkturelle Risikofaktoren, so Schwannecke - die Sicherheit der Energieversorgung, die Inflation und die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen. „Unter all diesen Vorzeichen ist daher keine starke Konjunkturbelebung im Handwerk in diesem Jahr zu erwarten, bestenfalls ein in der zweiten Jahreshälfte 2023 einsetzender Aufwärtstrend.“ Umso wichtiger sei, dass die Bundesregierung mit ihren Entscheidungen den Betrieben keine zusätzlichen Belastungen aufbürde.