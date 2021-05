Zehn Prozent Wachstum erwartet : Zulieferer Schaeffler macht gute Geschäfte

Herzogenaurach Die Transformation der Autoindustrie und die Corona-Krise haben der Zulieferbranche in Deutschland schwer zugesetzt. Vor neun Monaten verkündete Schaeffler massiven Stellenabbau. Jetzt geht es aufwärts.

Es werde nun ein Umsatzwachstum von zehn Prozent und nicht mehr nur sieben Prozent erwartet, sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Mittwoch in Herzogenaurach. „Wir glauben, dass die Erholung, die schon im vierten Quartal eingesetzt hat, sich auch über das Jahr hinweg weiter verstetigt“, sagte Rosenfeld der Deutschen Presse-Agentur.

Im ersten Quartal stand unter dem Strich ein Nettogewinn von 235 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte die Corona-Krise noch ein tiefes Loch in die Schaeffler-Kassen gerissen und einen Verlust von 186 Millionen Euro verursacht. Der Umsatz stieg im selben Zeitraum von 3,28 Milliarden Euro auf 3,56 Milliarden Euro - getrieben durch das Geschäft in Asien und Amerika, bei stagnierenden Erlösen in Europa.