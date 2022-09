Kürzungen : Zuckerberg bereitet Meta-Mitarbeiter auf Sparmaßnahmen vor

Mark Zuckerberg will sparen. Foto: Eric Risberg/AP/dpa

Menlo Park Konkurrenzdruck, Streit mit Apple und Meta hat im vergangenen Quartal auch noch den ersten Umsatzrückgang seit zehn Jahren eingefahren. Das wirkt sich nun auch auf die Mitarbeiter aus.

Gründer und Chef Mark Zuckerberg bereitete die Mitarbeiter in einer internen Fragerunde auf einen Einstellungsstopp und Etatkürzungen in einigen Bereichen vor, wie unter anderem der Finanzdienst Bloomberg berichtete. Meta werde 2023 kleiner sein als in diesem Jahr, sagte Zuckerberg demnach.