Videokonferenzdienst : Zoom will Five9 für 14,7 Milliarden Dollar kaufen

San Jose Weiter auf Expansionskurs: Erst kürzlich hatte Zoom ein Start-up aus Karlsruhe für Übersetzungs-Funktionen gekauft. Nun wird um einen Cloud-Softwareanbieter für Kundenkommunikation gebuhlt.

Für 14,7 Milliarden US-Dollar (rund 12,5 Mrd Euro) will Zoom die US-Firma Five9, einen Cloud-Softwareanbieter für Kundenkommunikation, in einem mit eigenen Aktien finanzierten Deal kaufen, wie der Videokonferenzdienst in der Nacht in San Jose mitteilte. Das Five9-Management steht hinter dem Deal.