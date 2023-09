Börse in Frankfurt Zinsunsicherheit hält Dax in Schach

Kion stand im Fokus wegen einer Aktienplatzierung, die den Kurs mit zuletzt 3,3 Prozent belastete. Insidern zufolge hat die US-Investmentgesellschaft Invesco ihr vier Millionen Aktien umfassendes Aktienpaket an dem Gabelstapler-Hersteller zu einem Preis am unteren Ende der angepeilten Spanne verkauft. Die Aktien von Aurubis gewannen zuletzt im MDax 2,9 Prozent an Wert. In einer Mitteilung informierte der Kupferkonzern über die finanziellen Millionenbelastungen durch mutmaßlichen Betrug.