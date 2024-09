Wohnungsmarkt Zinsen runter, Löhne rauf: Immobilien wieder erschwinglicher

In den vergangenen Monaten habe die Zahl der Käufe am Immobilienmarkt zugelegt. Der Trend dürfte sich im Jahresverlauf fortsetzen - wenn auch von stark gedämpftem Niveau aus. „Mittelfristig werden Transaktionen, Geldumsätze und Kaufpreise nicht wieder das Vorkrisenniveau erreichen“, heißt es mit Blick auf den jahrelangen Immobilienboom in Deutschland, der 2022 im Zuge stark gestiegener Kreditzinsen endete.