Nach vier Jahren im Vorstand : Chef von ZF Friedrichshafen tritt bald von der Spitze ab

Der Autozulieferer ZF, der auch ein Werk in Saarbrücken führt, muss sich einen neuen Chef suchen. Vorstandschef Wolf-Henning Scheider erklärte am Donnerstag, dass er keinen weiteren Vertrag anstrebe.

Beim Autozulieferer und Technologiekonzern ZF Friedrichshafen wird es einen Wechsel in der Chefposition geben. Das wurde am Donnerstag bekannt. Vorstandschef Wolf-Henning Scheider erklärte, dass er keinen weiteren Vertrag anstrebe, teilte das Unternehmen per Pressemitteilung mit. Er wolle sich anderen Herausforderungen widmen. Die Entscheidung sei privater Natur, so der 59-Jährige.