Bilanz : ZF verzeichnet Umsatzrückgang

Saarbrücken/Friedrichshafen Der Autozulieferer ZF hat im vergangenen Jahr rund 400 Millionen weniger Umsatz erzielt als im Jahr 2018. Mit 36,5 Milliarden Euro hat ZF nur knapp seine angepasste Prognose erreicht. Schwierigkeiten ergaben sich vor allem aus dem Brexit, Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und der weltweit gesunkenen Nachfrage nach Pkw, wie der Vorsitzende des Vorstands, Wolf-Henning Scheider, während der rein virtuellen Pressekonferenz am Donnerstag erläuterte.

Ungeachtet des schwierigen Umfelds habe ZF mit 2,7 Milliarden Euro so viel in Forschung und Entwicklung investiert wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte, sagte Scheider.

Wegen der aktuellen Corona-Pandemie liegt die Produktion an den meisten ZF-Standorten weltweit auf Eis. In China laufe die Produktion allerdings wieder an. Die wirtschaftlichen Auswirkungen seien nicht abzuschätzen, deshalb wollte Scheider an diesem Donnerstag keine Prognose für das Jahr 2020 abgeben. Das Unternehmen halte aber an der aktuellen Strategie fest, dazu gehören die Übernahme des US-amerikanischen Zulieferers Wabco und Klimaneutralität bis 2040. Der Konzern beschäftigt weltweit 147 797 Mitarbeiter und damit rund 1200 weniger als 2018.