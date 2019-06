Fusion für 6,2 Milliarden Euro : Wabco-Aktionäre stimmen ZF-Übernahme zu

ZF will Wabco für gut 6,2 Milliarden Euro übernehmen. Foto: dpa/Felix Kästle

Friedrichshafen Die Aktionäre des Bremsenherstellers Wabco haben einer Übernahme durch den Automobilzulieferer ZF zugestimmt. Die Anteilseigner hätten auf einer außerordentlichen Versammlung in New York mit 68,44 Prozent der Anteile grünes Licht für die Übernahme gegeben, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Allerdings müssen auch die Wettbewerbsbehörden die Fusion noch genehmigen. ZF und Wabco erwarten jedoch, dass die Transaktion Anfang 2020 vollzogen wird.