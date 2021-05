Wirtschaftsaussichten : ZEW-Konjunkturerwartungen auf höchstem Stand seit 21 Jahren

Mannheim Die Fortschritte beim Kampf gegen die Pandemie sorgen für eine überraschend gute Stimmung bei Finanzexperten. Deutlich trister sieht das Bild aber aus, wenn es um die aktuelle Lage geht.

Das Stimmungsbarometer stieg gegenüber dem Vormonat um 13,7 Punkte auf 84,4 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Die befragten Experten „rechnen mit einem deutlichen Wirtschaftsaufschwung in den nächsten sechs Monaten“, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach das Ergebnis einer Umfrage unter 188 Analysten und institutionellen Anlegern.