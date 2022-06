Transport : Zahl der Paketsendungen erreicht wieder Rekordwert

Pakete werden aus verschiedenen Lkw im Mega-Paketzentrum der Deutsche Post DHL Group angeliefert und zur Verteilung weitergeleitet. Der Paketboom in Deutschland hält an. Foto: Jens Kalaene/dpa

Berlin Die Menge an Sendungen ist 2021 drastisch gestiegen. Die Corona-Pandemie hat den Trend dabei stark befeuert.

Der Paketboom in Deutschland hält an. Auch im zweiten Corona-Jahr 2021 wuchs die Zahl der Sendungen stark und erreichte rund 4,5 Milliarden, wie der Bundesverband Paket und Expresslogistik am Mittwoch in Berlin mitteilte.