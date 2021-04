In der Europäischen Union : Zahl der neu zugelassenen Hybrid-Autos steigt rapide

In der Europäischen Union

Ein Mann nimmt an einem Auto mit Plug-in-Hybrid-Antrieb in Berlin-Mitte den Ladestecker raus. Foto: Christoph Soeder/dpa

Brüssel In der EU werden mehr Hybrid-Fahrzeuge gekauft. Vor allem in wirtschaftsstärkeren EU-Staaten zeichnet sich ein deutlicher Trend ab.

In der Europäischen Union entscheiden sich immer mehr Verbraucher für Hybrid-Fahrzeuge. Fast jedes fünfte neu zugelassene Auto in der EU sei im ersten Quartal ein Hybrid-Auto gewesen, teilte der europäische Herstellerverband Acea in Brüssel mit.