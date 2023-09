Verkehr Wissing verlangt Zusammenlegung von Verkehrsverbünden

Wenn Verkehrsverbünde verschmolzen würden, könnte man Geld für Verwaltungsstrukturen einsparen, führte Wissing aus. „Ich kann nur appellieren, nicht eine permanente Preisdebatte zu führen. Es ist völlig klar, je günstiger desto angenehmer, aber am Ende ist das nicht das allein Entscheidende bei diesem Ticket.“ Seit Monaten dringen die Länder auf mehr Geld vom Bund für das Deutschlandticket vom kommenden Jahr an. Nur in diesem Jahr ist die Finanzierung komplett von Bund und Ländern gedeckt.