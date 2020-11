Berlin : „Wirtschaftsweise“ hoffen auf den Impfstoff

Berlin Der Sachverständigenrat geht davon aus, dass das Vorkrisenniveau frühestens 2022 erreicht ist – falls kein neuerlicher Lockdown nötig wird.

Die zweite Woche des Teil-Lockdowns läuft, die Coronazahlen gehen nicht runter, der Winter könnte lang und hart werden. Die Konjunktur stürzt in diesem Jahr ab. Die Botschaft der „Wirtschaftsweisen“ lautete am Mittwoch: Es wird nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Wann aber kommt der Aufschwung und wie stark fällt er dann aus? Stand jetzt erwarten die Ökonomen, dass das Vorkrisenniveau frühestens Anfang 2022 wieder erreicht wird.

Zwar hob der Sachverständigenrat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr an, Hauptgrund ist die unerwartet starke wirtschaftliche Erholung im dritten Quartal. Die „Wirtschaftsweisen“ rechnen deswegen für das laufende Jahr mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,1 Prozent. Das wäre in etwa auf dem Niveau des Einbruchs in der globalen Finanzkrise 2009. Die „Wirtschaftsweisen“ sind damit etwas optimistischer als Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Im Juni hatte der Rat noch ein Minus von 6,5 Prozent für 2020 vorhergesagt.