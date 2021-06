Konjunktur : Wirtschaftsstimmung im Euroraum steigt

Der Juni lief gut für die Unternehmen in der Eurozone. Der Economic Sentiment Indicator st gestiegen, es wurden sogar die besten Werte seit 21 Jahren erreicht.

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juni weiter stark aufgehellt und den besten Wert seit 21 Jahren erreicht. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg zum Vormonat um 3,4 Punkte auf 117,9 Zähler, wie die Europäische Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte.