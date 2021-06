Schlangen an Tankstellen : Wirtschaftskrise im Libanon verschärft sich weiter

Autos und Kleinbusse stehen vor einer Tankstelle in Beirut in einer Schlange. Foto: Hussein Malla/AP/dpa

Beirut Die Wirtschaftskrise im Libanon wächst sich mehr und mehr zu einer Versorgungskrise des Landes aus. Die Lira hat nun ein Allzeittief erreicht.

Der Liraabsturz geht einher mit einer Versorgungskrise, da das Land am Mittelmeer stark von Importen abhängig ist. Wegen Mangels an Treibstoff bilden sich vor Tankstellen täglich lange Schlangen, wo entnervte Autofahrer stundenlang warten müssen. Die Zeitung „Al-Joumhouria“ veröffentlichte ein Video, das zwei wütende Männer zeigt, die sich an einer Tankstelle prügeln. Die geschäftsführende Regierung hatte am Freitag Treibstoffsubventionen gekürzt.