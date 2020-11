Mit rund 500 Beschäftigten : Wirecard-Kerngeschäft geht an Santander

Wirecard-Kerngeschäft geht an Santander

Das Kerngeschäft des insolventen Zahlungsabwicklers Wirecard geht wie erwartet an die spanische Großbank Banco Santander. Foto: Peter Kneffel/dpa

Aschheim/München Santander hat das Rennen wie erwartet für sich entschieden: Technologie und Geschäftsbetrieb des Skandalkonzerns Wirecard gehen an die spanische Großbank. Rechtliche Risiken geht das Unternehmen damit nicht ein.

Das Kerngeschäft des insolventen Zahlungsabwicklers Wirecard geht wie erwartet an die spanische Großbank Banco Santander. Die Spanier würden Technologie und Geschäftsbetrieb übernehmen, der Großteil der Mitarbeiter könne somit weiterbeschäftigt werden, teilte Insolvenzverwalter Michael Jaffé am späten Montagabend in München mit. Santander sprach von rund 500 Beschäftigten, die zu der Bank wechselten.