Karstadt in Saarbrücken Wird Galeria-Boss René Benko gestürzt? Und droht bereits neue Insolvenz?

Wie steht es um das Imperium von René Benko? Milliardenverluste sollen am Fundament der Signa-Gruppe aus Immobilien und der massiv angeschlagenen Galeria-Warenhauskette rütteln. Diese zurzeit undurchsichtige Entwicklung betrifft damit auch den letzten Standort an der Saar: Karstadt in Saarbrücken.