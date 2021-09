Energie : Windkraft-Branche hofft auf neue Bundesregierung

Husum Hersteller und Betreiber von Windrädern haben schwierige Jahre hinter sich. Nun setzen sie auf eine neue Bundesregierung - und ein Sofortprogramm.

Die Windkraftbranche verspricht sich wichtige Impulse von der am Dienstag in Schleswig-Holstein eröffneten Messe Husum Wind. „Wir haben den Tiefpunkt durchschritten“, sagte der Präsident des Bundesverbandes Windenergie, Hermann Albers, am Dienstag in Husum.