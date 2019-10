Nach Keim-Skandal : Wilke-Insolvenzverwalter: Es gibt Kaufinteressenten

Die Waren von Wilke werden mit drei Todesfällen und 37 weiteren Krankheitsfällen in Verbindung gebracht. Foto: Uwe Zucchi/dpa.

Twistetal Für den nach Keimfunden geschlossenen Wursthersteller Wilke in Nordhessen gibt es einen potenziellen Käufer.

Man arbeite weiterhin an einer Lösung für den Standort und alle Arbeitnehmer, erklärte Mario Nawroth von der Römermann Insolvenzverwalter Rechtsanwaltsgesellschaft: „Dazu stehe ich zwischenzeitlich mit einem potenziellen Kaufinteressenten in erstem Kontakt.“ Die kommenden Wochen müssten zeigen, was sich daraus ergebe.