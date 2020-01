Lagarde sieht keine Tabus : Wie viel Teuerung ist gut? EZB-Strategie auf dem Prüfstand

Frankfurt/Main Europas Währungshüter haben ein Problem. Seit Jahren erreicht die EZB ihr zentrales Ziel nicht - obwohl sie Unmengen billiges Geld in die Märkte pumpt. Die Diskussion über das richtige Inflationsziel ist eröffnet.

Christine Lagarde stellt die seit Jahren ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) auf den Prüfstand. Tabus gibt es dabei keine, wie die erste Frau an der Spitze der Notenbank betont, die an diesem Donnerstag (09.00 Uhr) zum zweiten Mal die Zinssitzung des EZB-Rates leiten wird. Ein Thema der Strategiediskussion: Was ist das richtige Maß für die Inflation?