GDL-Chef Weselsky: Lasse mir keine Eskalation in die Schuhe schieben

Die GDL begründet mit dieser Haltung der Bahn ihren bundesweiten Warnstreik, der seit Mittwochabend zu zahlreichen Ausfällen sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr geführt hat. Der Arbeitskampf soll noch bis 18.00 Uhr am Donnerstagabend andauern. Die eigentlich für Donnerstag geplante zweite Verhandlungsrunde hat die Bahn abgesagt. Die GDL will am Vormittag am Verhandlungsort auftreten - allerdings ohne ihren Chef. Weselsky wird um 11.00 Uhr in Schwerin bei einer Demo erwartet.