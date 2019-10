Französische Autoindustrie vor großem Umbruch : Mega-Fusion in französischer Autoindustrie?

Paris Der Autokonzern PSA mit Peugeot und Citroën führt Gespräche mit dem italienisch-amerikanischen Autobauer Fiat Chrysler.

Entnervt hatte FCA nach monatelangen Verhandlungen das Angebot zurückgezogen, wahrscheinlich auch, weil der französische Staat, der mit 15 Prozent an Renault beteiligt ist, große Bedenken an dem Zusammenschluss äußerte. Allerdings war wohl auch bei Nissen die Skepsis groß, denn in Japan befürchtete man, in der neuen Struktur wesentlich an Einfluss zu verlieren. Gemunkelt wird zudem, dass Nissan den Schwerpunkt im Moment vor allem darauf legen wolle, zuerst einmal für Ordnung im eigenen Haus zu sorgen. Im Zuge eines Skandals wurde das gesamte Führungspersonal ausgetauscht. Begonnen hatte die Misere im November 2018 mit der überraschenden Festnahme des ehemaligen Konzernlenkers Carlos Ghosn. Einer der Vorwürfe gegen ihn: Untreue. Der Topmanager soll gegen Börsenauflagen in Japan verstoßen und sich selbst mit Millionensummen bereichert haben. Zu diesen Problemen kam noch die Nachricht, dass die schwächelnde Nachfrage den französischen Autobauer stärker als bisher erwartet belastet. Nachdem schon das frühere Management seine Hoffnung auf einen Umsatzanstieg im Sommer aufgegeben hatte, geht das neue Führungsteam von einem Rückgang aus. Die Erlöse dürften 2019 voraussichtlich um drei bis vier Prozent sinken, teilte das Unternehmen Mitte Oktober mit.